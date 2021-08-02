Никосия, , 18:12 — REGNUM Россия считает недопустимыми действия в отношении Кипра, противоречащие резолюции 550 и 789 СБ ООН. Об этом говорится в ответном письме президента РФ Владимира Путина президенту Республики Кипр Никосу Анастасиадису, сообщает 2 августа канцелярия кипрского лидера.

Заброшенные отели в квартале Вароша в Фамагусте Wikiolo

Отмечается, что Анастасиадис получил из Москвы ответ на письма: одно было направлено 14 мая 2021 г. «по итогам неформальной встречи «Пять + ООН» в Женеве» 27−29 апреля 2021 г., другое — 5 июля 2021 г. В своём обращении к Москве Никосия выражала озабоченность по поводу возможного изменения статус-кво квартала Вароши в городе Фамагусте (Кипр).

По данным кипрской стороны, глава России заявил, что Москва считает «недопустимыми односторонние действия, нарушающие резолюции 550 и 789 Совета Безопасности ООН» и что для решения кипрской проблемы необходимо участие всех пяти постоянных членов СБ ООН, а также замена до сих пор действующей системы внешних гарантий (Греция, Турция, США) гарантиями со стороны ООН.

Напомним, район Вароша в 1974 г. закрылся для посещений после оккупации части Кипра войсками Турции и фактического раздела острова. Однако Северный Кипр некоторое время назад заявил властям Турции, что часть Вароши будет демилитаризована и что недвижимость в этом районе могут вернуть владельцам. Кипр считает это вмешательством со стороны Турции.

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