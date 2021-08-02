Вашингтон, 2 августа, 2021, 19:21 — ИА Регнум. Голливудская студия Sunset Studios построит в Великобритании павильоны по истине мирового масштаба. Владельцы студии решили вложить в новый проект 700 млн фунтов стерлингов. Об этом 2 августа сообщает BBC.

Цитата из к/ф «Нетерпимость». Реж. Дэвид Уорк Гриффит. 1916. США Вавилон в Голливуде

Sunset Studios и инвестиционная компания Blackstone уже приобрели участок в Хартфордшире за 120 млн фунтов стерлингов.

Компании ожидают, что «ежегодный вклад в местную экономику составит 300 млн фунтов стерлингов» и поможет создать до 4 500 рабочих мест. Джеймс Сеппала, глава Blackstone Real Estate Europe, заявил, что в результате строительства «будет создана студия мирового класса, которая поможет гарантировать, что Великобритания останется главным местом для производства контента во всем мире».

Правительство Великобритании в сою очередь заявило, что поддерживает развитие подобных сценических площадок по всей стране.

«Мы поддерживаем развитие подобных сценических площадок по всей Великобритании, что способствует росту местной экономики и помогает нашим творческим работникам мирового класса создавать следующий блокбастер о Бонде или достойный внимания бокс-сет», — сказал Оливер Дауден, государственный секретарь Великобритании по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту.