Женева, Швейцария, , 17:59 — REGNUM Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) призвали уволить более 100 сотрудников, уличённых в публичном ликовании по поводу атак на Израиль. Об этом сообщается в докладе неправительственной организации UN Watch, передаёт 2 августа ИА «Красная весна».

В докладе приводятся публикации сотрудников БАПОР в социальных сетях, содержащие антиизраильские и антисемитские высказывания. Также описываются случаи нарушения ими правил собственной организации и декларируемых ею ценностей, которые предполагают нулевую терпимость к расизму, дискриминации и антисемитизму.

UN Watch призывает государства — основатели БАПОР, в числе которых — США, страны Евросоюза и Великобритания, принудить агентство к исполнению собственных стандартов и обязательств.