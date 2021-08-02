Актер из «Менталиста» внезапно умер на съемках фильма
Штат Айдахо, США, 2 августа, 2021, 19:22 — ИА Регнум. Американский актер Джей Пикетт умер в возрасте 60 лет во время съемок вестерна в штате Айдахо, сообщает 2 августа BBC.
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Актер перенес сердечный приступ во время съемок фильма «Долина сокровищ», сценарий для которого он написал и в котором играл главную роль.
Напомним, что Пикетт снимался в таких популярных американских сериалах, как «Менталист», «Морская полиция: Лос-Анджелес» и «Декстер».