Штат Айдахо, США, 2 августа, 2021, 19:22 — ИА Регнум. Американский актер Джей Пикетт умер в возрасте 60 лет во время съемок вестерна в штате Айдахо, сообщает 2 августа BBC.

Pexels Телевизор

Актер перенес сердечный приступ во время съемок фильма «Долина сокровищ», сценарий для которого он написал и в котором играл главную роль.

Напомним, что Пикетт снимался в таких популярных американских сериалах, как «Менталист», «Морская полиция: Лос-Анджелес» и «Декстер».