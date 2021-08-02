Новосибирск, 2 августа, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Три рабочие группы МЧС России убыли в Сузунский, Искитимский и Карасукский районы Новосибирской области, где наблюдается наиболее сложная обстановка с техногенными пожарами. Об этом сообщает региональное управление ведомства.

Kurganobl.ru Пожар

«Необходимо сконцентрировать усилия на предупредительных мероприятиях. Перед оперативными рабочими группами стоит основная задача — усилить профилактическую работу в жилье», — рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области полковник внутренней службы Александр Покидов.

Уточняется, что специалисты окажут всю необходимую методическую и практическую помощь местным властям. Кроме того, они оценят эффективность работы администраций муниципалитетов по предупреждению пожаров.

Напомним, что на территории Новосибирской области сохраняется крайне сложная оперативная обстановка с пожарами и последствиями от них — произошло 2796 бытовых пожара, травмированы 219 человек, 130 погибли. С начала 2021 года наибольшее количество погибших зарегистрировано в Искитимском районе — 11 человек, семь человек в Сузунском и семь — в Карасукском районах.

Работа оперативных групп продлится до стабилизации обстановки с техногенными пожарами.