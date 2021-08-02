Лондон, , 17:50 — REGNUM Бывший командующий вооружённых сил Великобритании лорд Дэвид Ричардс обратился к премьер-министру страны Борису Джонсону с призывом разработать новую стратегию действий, чтобы предотвратить превращение Афганистана в базу террористов призвал, передаёт 2 августа ИА «Красная весна».

В свою обращении генерал Ричардс заявил, что ему «надоело» молчание правительства относительно того, что будет после вывода западных войск из Афганистана, где он командовал международными силами в период с 2006 по 2007 год.

По его мнению, решение о выводе войск стало кульминацией «довольно печальной истории неудачной геостратегии Запада за последние 20 лет» не только в Афганистане, но также в Ираке, Ливии и Сирии.

Ричардс уверен, что с уходом западных войск в течение нескольких месяцев такие города, как Кандагар, скорее всего, попадут в руки «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и превратятся в «неуправляемое пространство», которое может стать убежищем для планирования будущих террористических актов, таких как теракты 11 сентября 2021 года в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Занимавший пост начальника штаба обороны в 2010—2013 годах генерал Ричардс отметил, что принял на себя «долю вины» за неспособность обезопасить Афганистан от возможного захвата боевиками. В то же время он подчеркнул, что западные политики несут большую часть ответственности из-за неспособности влить политические и экономические ресурсы после «первоначального падения режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2001 году».