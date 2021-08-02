Тамбов, 2 августа, 2021, 17:45 — ИА Регнум. В Тамбовской области до конца 2021 года необходимо обеспечить ввод в эксплуатацию 32 объекта капитального строительства и ремонта, что в два раза больше, чем в прошлом году, сообщилиИА REGNUMв областном управлении информационной политики.

Оперативное совещание под председательством губернатора Тамбовщины Александа Никитина

Данные вопросы были рассмотрены на еженедельном оперативном совещании у главы администрации Тамбовской области Александра Никитина. Также обсудили вопросы реализации нацпроектов в первом полугодии и задачи на текущий год.

Как доложила начальник управления стратегического развития, национальных целей, программ и проектов администрации области Ольга Марчева, уровень достижения показателей национальных проектов по итогам первого полугодия на 10 процентов выше, чем в прошлом году. Проектная работа региона получила позитивные оценки на федеральном уровне. Тамбовская область отмечена в числе регионов с лучшей организацией работы в системе управления «Национальные проекты. Электронный бюджет».

В 2021 году на реализацию мероприятий нацпроектов предусмотрено 8,9 млрд рублей. Почти половина лимитов — а это более 4 млрд рублей — составляют расходы на капитальное строительство объектов. Рост к прошлому году составил 120 процентов. При этом также возросли и расходы областного бюджета на реализацию нацпроектов, доля которых составляет 30 процентов.

На протяжении двух последних месяцев Тамбовская область входит в топ-10 регионов ЦФО и топ-30 России по проценту освоения средств. По половине национальных проектов уровень освоения средств превышает средний показатель как по России, так и по ЦФО. Тамбовская область входит в топ-5 округа по их реализации.

В соответствии с намеченными планами значительный объем денежных средств планируется освоить в августе и сентябре. В первую очередь речь идет об объектах капитального строительства и ремонта. Всего до конца года необходимо обеспечить ввод 32 объекта, что в два раза больше, чем в прошлом году. В их числе автодороги, школа в Котовске, социальный МФЦ и геронтологический центр, объект питьевого водоснабжения в Мичуринском районе.

Александр Никитин потребовал соблюдать сроки сдачи всех намеченных объектов, для чего необходимо своевременно координировать работу между всеми заинтересованными ведомствами.

Как напомнил глава региона, должностные лица, ответственные за реализацию нацпроектов на территории Тамбовской области, несут персональную ответственность за соблюдение сроков, указанных в дорожных картах.