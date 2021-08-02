Красноярск, 2 августа, 2021, 17:41 — ИА Регнум. В больнице скорой медицинской помощи (БСМП) Красноярского края заявили о том, что у них имеется необходимое сертифицированное медицинское оборудование для проведения хирургических операций, в том числе для наложения фрезовых отверстий.

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Таким образом, в медучреждении опровергли слова врача-нейрохирурга этой больницы, депутата горсовета Красноярска Игоря Гринева (КПРФ) о том, что хирурги якобы вынуждены проводить операции с использованием хозяйственной дрели, а на специальный пневмотрепан (медицинский инструмент для трепанации) «нет денег».

Информацию об использовании хозяйственных дрелей депутат ранее обнародовал в эфире одного из красноярских телеканалов. Между тем в БСПМ подчеркнули, что всё медоборудование закупается и обновляется регулярно, исходя из потребностей и технологий, которыми владеют медработники, передаёт «Коммерсантъ».

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