Кемерово, , 17:43 — REGNUM Минздрав Кузбасса не был проинформирован о недостаточном количестве увлажнителей кислорода в Центре охраны здоровья шахтёров. Об этом заявил министр здравоохранения региона Михаил Малин.

Баллоны с кислородом Мастер Снов

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Напомним, что ранее кузбассовцы сообщили, что больным приходится дышать кислородом по очереди.

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«В СМИ в субботу или в воскресенье появились данные о том, что в клиническом центре охраны здоровья шахтёров имеется недостаток кислорода. Оперативно комиссия минздрава выехала на место, зашли в красную зону, посмотрели, что запасов кислорода достаточно было — 7 тонн на 1 августа. 48 пациентов нуждались в постоянной кислородной поддержке и около 20 — в дробной. Пациенты, кто нуждался в постоянной кислородной поддержке, получали кислород в достаточном количестве. Да, мы отмечаем, что в Центре охраны здоровья шахтёров был недостаток некоторого количества увлажнителей кислорода. Минздрав Кузбасса не был проинформирован о недостаточном количестве этого вида медицинского изделия, и, когда комиссия выяснила данный факт, оперативно в течение полутора часов было доставлено 15 кислородных концентраторов на 2 человека», — уточнил Малин.

Он уточнил, что сегодня, 2 августа со склада «Резерв» необходимое количество кислородных концентраторов также доставлены уже в Центр охраны здоровья шахтёров.