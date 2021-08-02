Нижний Новгород, 2 августа, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Продолжает расти число жителей Нижегородской области, недовольных своим материальным положением. К таким выводам пришли авторы исследования «Социальное самочувствие и социальный оптимизм нижегородцев в июля 2021 года».

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По данным соцопроса, более 60% жителей Нижнего Новгорода и области заявили, что их не устраивает жизнь, которую ведет их семья.

«Продолжает снижаться количество тех, кого все устраивает: в июле их зафиксировано всего 5,3%, тогда как двумя месяцами ранее о своей удовлетворенности говорили 11,0% опрошенных. Продолжает уменьшатся количество нижегородцев, удовлетворенных своим материальным положением», — говорится в исследовании.

По мнению директора Института проблем социального управления Максима Лубяного, «каждый пятый житель Нижегородской области (20,4%) испытывает страх, отчаяние и безнадежность. Еще 28,5% смотрят в ближайшее будущее с тревогой и неуверенностью».

»В сумме это меньше, чем показали результаты июньского опроса, когда количество социальных пессимистов перевалило за 50%. В то же время, практически не изменилось количество социальных оптимистов: 32,2% в июне против 32,0% в июле. Это значит, что людей, живущих одним днем, становится все больше. Количество «пофигистов», достигнув своего минимума в апреле 2021 года (12,5%), четыре месяца подряд увеличивается. В июне их зафиксировано 19.1%», — пояснил он.

Эксперт считает, что«до исторического максимума августа 2020 года (31,1%) еще далеко, но тенденция настораживает«.

«Возможно, на настроении горожан сказалась подготовка в празднованию юбилея Нижнего Новгорода, которая принесла много неудобств. Интересно, что покажет августовский опрос, когда большинство праздничных мероприятий уже закончится», — предполагает Лубяной.