Салехард, 2 августа, 2021, 17:38 — ИА Регнум. На Ямал доставлена крупная партия вакцины «Спутник Лайт» от COVID-19. Она является однокомпонентной и не требует введения второй дозы препарата, сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО

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В регион доставили 17,8 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт». На сегодня вакциной «Спутник V» первым компонентом привилось около 146 тыс. человек, вторым — более 121 тыс. ямальцев.

Отмечается, что в регионе оборудовано 78 прививочных пунктов.