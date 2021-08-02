2 августа 2021 | Время чтения 5 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство украинской прокуратуры о заочном расследовании в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о стрельбе во время акций протеста на площади Независимости (майдане) 2014 года.

Оксана Переможенко, , 19:27 — REGNUM Ходатайство украинской прокуратуры о заочном расследовании в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о стрельбе во время акций протеста на площади Независимости (майдане) 2014 года удовлетворил Печерский районный суд Киева, сообщает 2 августа пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Майдан Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили на YouTube-канале «Наш», а также в социальной сети Facebook, на странице канала «112 Украина». Информация вызвала оживленное комментирование. Люди отметили, что при Януковиче уровень жизни был самым достойным за все время украинской незалежности. Были и те, кто отметил, что нужно проводить расследование и судить виновников государственного переворота, который произошел в стране в 2014 году. Иные указали на то, что если проводить расследование и судить Виктора Януковича, то лишь за то, что он не разогнал майдан, оказавшись «трусом».

"Ну не смешите людей! Какое заочное расследование? Не забивайте дурным голову!» — отреагировала Наталия Л.

«Все прекрасно знают, кто стрелял. Не те у власти, чтоб искать виновных», — добавил Афанасий А.

«Они нас всех просто за идиотов держат? Мы прекрасно все и без вас видим. Не думайте, что люди глупые! Лично мне верните Януковича. Я при нём жила как при коммунизме. И не только я. И субсидии, и пособие на детей не отбирал у матерей-одиночек, как некоторые, не было ни долгов по квартире и могла спокойно заниматься детьми. А теперь в пору в петлю, и ещё угрожают жильё забрать и законы такие принимают! Если бы не эти революционеры и две революции непонятные, уже бы Европа к нам просилась. Головой нужно думать, а не за гречку кричалки кричать! Надеюсь, здравый смысл победит, хотя сомневаюсь, что он у наших существует», — написала Наталия С.

Бывший президент Украины Виктор Янукович European Parliament

«Доведите уровень жизни людей до такого, который был при нем, и судите тех, кто довел до нынешнего», — призвал Александр О.

«Хотят свои «подвиги» на Януковича списать, не получится, народ приходит в себя после семилетней спячки, даже зомбированные просыпаются», — написал Вася Ф.

«Нужно судить всех зачинщиков майдана, начиная с [Виктории] Нуланд и заканчивая [бывшим премьер-министром Украины Арсением] Яценюком», — отметил Валерий Г.

«А Порошенко и компанию, власть за последние 7 лет когда судить?! Когда американцы с европейцами разрешат?» — поинтересовалась Світлана.

«Жесть, ну и чушь. Реальные убийцы сидят на Банковой. При Яныке (Януковиче. — О.П.) все жили гораздо достойнее…» — отметила Juliette.

«Все знали, кто стрелял в 2014 году — те, кто на трупах власть захватил. Сколько можно ерундой страдать? На каких дураков это рассчитано?» — не понимает Милена.

Беркут и протестующие на Майдане (сс) Ivan Bandura

«Майдан уничтожил Украину. Жаль, что Янукович не дал приказ разогнать эту нечисть», — отреагировала Татьяна.

«Кто судить будет? Суд, который передали в управление частным сторонним лицам? Жрите сами эту лапшу», — пишет читатель под псевдонимом Справочник YouTube.

«Судить, может, и надо. Но только за то, что не разогнал майдан», — добавил Дим.

«Оправдают и позовут назад, т. к. при нем реально жилось лучше», — отметила Vika.

«А тех, кто устроил госпереворот, когда судить будут?» — задался вопросом Alex.

«Переворот и расстрелы организовывали Порох, Яценюк, Турчинов, Парубий и т. д. Вот твари, которых судить за уничтожение народа и страны… за проституцию, под Америкой прогнувшиеся!!! Этих тварей на пожизненное с конфискацией — и у всех их родных и близких!!!» — отреагировала Svetlana S.

«С больной головы на здоровую! Если его и надо судить, то только за то, что не разогнал майдан всеми имеющимися у него в то время силами!» — добавила Таисия К.

Арсений Яценюк и Виталий Кличко на Майдане (сс) Mstyslav Chernov

«К Януковичу одна претензия, что он вовремя не разогнал всю эту майданную шоблу», — отметила Tanya K.

«Нормальный был президент, и при нем было лучше всего жить», — отреагировал Андрей Д.

«А митингующих судить не будут, особенно тех, кто призывал людей штурмовать административные здания и управление СБУ, в результате чего убивали людей при исполнении?» — поинтересовался читатель под псевдонимом Freedom Ukraine.

«Единственный президент из всех, при котором Украина выпрямила спину, жаль, что трус! Каточком бы проехался по митингующим, и все было бы хорошо!» — написал Анатолий Н.

«Это Янукович их должен был судить», — отметил Vitalij.

«А при чем тут Янукович к расстрелам??? Это уже технология цветных революций — жертвы с двух сторон», — добавил Андрей В.

«При Януковиче жили лучше и войны не было, во всем виноваты те, кто организовал майдан. Когда они будут наказаны???» — спросил Vladimir P.

«Это вас всех судить надо, а вы все списываете на Януковича, жаль, что он тогда не передавил всех, как тараканов. Все знают, что вы все вылезли во власть на майдановской крови», — отреагировал Сергей Б.

Манекен Януковича на Майдане (сс) spoilt.exile

«Да Вы шо? А кто будет отвечать за государственный переворот?.. Кто за убийства на майдане будет в ответе?! Сколько времени прошло, а воз и ныне там. Оставьте уже этого Януковича в покое. Он хоть и не подарок, но людей не убивал! За что его судить? За то, что убежал? Идиоты…» — пишет MrBaricore.

«Все евросуды оправдали Януковича! Не страдайте… [ерундой], наказывайте нынешних мародеров!!!» — призвал Сергей К.

«А за что же его судить? За то, что при нём не было войны и народу жилось намного лучше, и коммуналку можно было оплачивать, и рабочих мест было в сотни раз больше? Судить нужно тех, кто в 2014 году перевернул страну с ног на голову, тех кто обкрадывает людей!» — подытожила Larisa T.

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