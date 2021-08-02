Калуга, 2 августа, 2021, 17:54 — ИА Регнум. В Калуге работы по подготовки к празднованию 650-летия города находятся на финишной прямой, сообщает 2 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на городского голову Калуги Дмитрия Денисова.

Борис Мавлютов Калуга

По его словам, подготовительные мероприятия осуществляются в рамках соответствующих Указа президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации. Столицам регионов при подготовке к юбилеям (даты кратные 50 годам) выделяется федеральное финансирование. Получила эти средства и Калуга. Они пойдут, в том числе и на культурную программу празднования. Так, в рамках реализации программы «Комфортная городская среда» в городе благоустроено пять территорий: сквер 55-летия ВЛКСМ и отдаленные от центра объекты в микрорайонах Тайфун, Турынино, Байконур, Лесодорожный. В год 650-летия в Калуге сдаются объекты, которые курируют Правительство Российской Федерации и областное правительство — Дворец спорта, вторая очередь Государственного музея истории космонавтики, набережная Яченского водохранилища. Для подготовки городских объектов привлечены и частные инвестиции — создан скейт-парк на площади Маяковского. В числе спортивных объектов скоро будут готовы трек для велосипедистов в сквере Волкова и площадка в парке Тетра юного зрителя. Завершается реставрация мозаичного рельефа и памятника к 600-летию основания Калуги на въезде в город. Творческую составляющую в украшение города вносят калужские художники — на четырёх подстанциях появляются муралы.

Калужскими властями налажено плотное сотрудничество с правительством Москвы об информировании жителей столицы о юбилее Калуги. Станция метро «Калужская» и вся оранжевая ветка стилизованы под калужский праздник, появятся и видеоролики на юбилейную тему.