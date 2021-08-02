Москва, 2 августа, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Офлайн-форматы снова набирают популярность в России, так как люди хотят вернуться к привычному образу жизни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 августа заявила доцент кафедры маркетинга и рекламы, директор образовательной программы «Цифровая трансформация бизнеса» института отраслевого менеджмента РАНХиГС Юлия Сяглова. Так она прокомментировала новость о том, что в РФ в первом полугодии 2021 года количество покупок в офлайне выросло, а в онлайне — уменьшилось.

Интернет-торговля

«Основная причина кроется в смягчении коронавирусных ограничений во многих регионах. Люди устали сидеть дома в заточении, им хочется выйти из квартир и вернуться к привычному образу жизни, общаться с другими людьми. Иными словами, офлайн-форматы набирают популярность из-за удовлетворения эмоциональных потребностей людей. Например, тот же общепит позволяет не только купить еду, но и провести время, встретиться с друзьями, — сказала Сяглова. — Растет уровень вакцинации, а с ним и чувство защищенности. Привившиеся спокойно возвращаются в привычный ритейл».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, наиболее медленный темп роста цен на одежду и обувь ожидается в сегменте люксовых и премиальных товаров.