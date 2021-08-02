Рязань, 2 августа, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Сеть злоумышленников, подозреваемых в распространения синтетических наркотиков, раскрыли оперативники Рязанской области. В состав преступной группировки входили 20 человек, лично не знакомых друг с другом, из пяти регионов, сообщили ИА REGNUM 2 августа в пресс-службе областного УМВД.

Пресс-служба УМВД России по Рязанской области Изъятые наркотики

Двух первых подозреваемых выявили в ходе мониторинга интернета, в отношении них были возбуждены уголовные дела. Расследуя преступления, оперативники вышли на след других участников преступной группы. Задержания проходили в течение года, в итоге силовики установили личности 11 мужчин и девяти женщин в возрасте от 19 до 33 лет. Среди них 16 человек — жители Рязанской области, а также жительница Московской области, жители Ростова-на-Дону и Омска и 22-летняя жительница Татарии, временно проживающая в Рязани.

Соучастники не были лично знакомы друг с другом и общались через Сеть. Они распространяли наркотики на территории Московской и Рязанской областей. Во время обысков у подозреваемых изъято более трёх килограммов запрещённых веществ. Двое из задержанных ранее уже были судимы за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Возбуждены уголовные дела, в отношении 11 подозреваемых применена подписка о невыезде, остальные заключены под стражу.