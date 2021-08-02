Льгов, Курская область, 2 августа, 2021, 17:27 — ИА Регнум. В Курской области прокуратура проверяет информацию о падении ребёнка с вышки сотовой связи в Льговского районе. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 августа в пресс-службе ведомства.

Pixabay.com Вышка мобильной связи

По предварительным данным, около 05:00 сёстры 1999 и 2009 года рождения залезли на вышку сотовой связи, чтобы сделать фото. Младшая девочка не удержалась и упала, получив травмы.

Сотрудники прокуратуры дадут оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.