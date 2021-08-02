Москва, 2 августа, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Курс рубля неоправданно занижен в угоду экспортерам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 августа заявил глава муниципального округа Тверской в г. Москве Яков Якубович. Так он прокомментировал заявления руководителя Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что борьба с инфляцией нацелена на уменьшение уровня неравенства в России, а также о том, что политика ЦБ не может считаться жесткой, так как депозитные ставки ниже текущей инфляции и воспринимаются людьми как мягкие и недостаточные для сбережений.

Cbr.ru Эльвира Набиуллина

«ЦБ РФ смешал в кучу много разных целей: борьба с инфляцией, борьба с неравенством, борьба за сбережения населения, что подразумевает разные механизмы макроэкономической политики, — сказал Якубович. — Однако ключевым фактором, влияющим на все эти процессы, является объём предложения товаров и услуг. Он у нас традиционно отстаёт от динамики спроса, часть которого обычно удовлетворяется импортом, а значит, зависит ещё и от политики управления курсом рубля, который сейчас неоправданно занижен в угоду интересам экспортеров и государственного бюджета. Что же касается неравенства, то, как это ни парадоксально, если индексируются пенсии, социальные выплаты и МРОТ выше реальной инфляции, то теряют прежде всего обеспеченные семьи. И огромное количество чиновников всех мастей, а также служащих государственных и зависимых структур».

Как пояснил Якубович, власти РФ не намерены бороться с неравенством таким образом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время у российского населения и бизнеса очень высокие инфляционные ожидания, которые непросто понизить.