Берлин, , 17:20 — REGNUM Власти Германии предусмотрели вариант, когда Россия может начать использовать «Северный поток — 2» «как геополитическое оружие», сообщает 2 августа Bloomberg.

Не выкрутится Цитата из к/ф «Тайна печати дракона». реж Олег Степченко. 2019. Россия, Китай

По данным германских источников, Берлин не откажется от «Северного потока — 2». Какие бы заявления ни звучали из Вашингтона, Берлин намерен продолжать участвовать в проекте.

Другое дело, что Германия в случае, если президент России «Владимир Путин попытается использовать вызывающий споры трубопровод как геополитическое оружие», будет, отмечают источники, расширять санкций на уровне ЕС , — это и будет ответом на действия России, если таковые последуют.

Читайте ранее в этом сюжете: Аналитик считает, что никакая страна не может помешать проекту «СП-2»