Рига, , 17:19 — REGNUM Активисты партии «Русский союз Латвии» и представители русской общины страны возложили цветы к Братской могиле русских воинов, павших при защите Риги в Первую мировую войну. Об этом «Русский союз Латвии» сообщил на своей домашней странице в социальной сети Facebook.

Первая мировая война

Как отметил в ходе акции депутат Рижской городской думы Мирослав Митрофанов, в Первой мировой войне погибли более 2 млн граждан Российской империи. Среди них — десятки тысяч рижан и жителей территорий, которые сегодня составляют Латвию.

Он добавил, что не согласен с утверждениями о том, что распад СССР стал главным трагическим событием ХХ века. По мнению Митрофанова, главным трагическим событием века, запустившим все последующие процессы и события, стало начало Первой мировой войны, которая не отвечала интересам народов Европы и которая привела к многочисленным жертвам.

Митрофанов также напомнил, что по итогам войны развалились четыре империи: Российская, Австро-Венгерская, Германская и Османская.

В ходе Первой мировой войны были впервые использованы жестокие и бесчеловечные способы ведения боевых действий, в том числе и против мирного населения.

Акция была приурочена к Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, отмечаемому 1 августа.