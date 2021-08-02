Москва, 2 августа, 2021, 17:17 — ИА Регнум. В настоящее время у российского населения и фирм очень высокие инфляционные ожидания, которые сложно понижать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 августа заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергей Ермолаев. Так он прокомментировал слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что политика, направленная на борьбу с инфляцией, нацелена и на понижение уровня неравенства.

Инфляция

«Российская специфика состоит в том, что у населения и фирм сейчас очень высокие инфляционные ожидания, которые тяжело снижать. Это следствие коротких периодов невысокой инфляции в нашей стране, — сказал Ермолаев. — С другой стороны, существует высокая неопределенность. Если цепочки поставок в мире начнут восстанавливаться, если центральные банки в мире станут медленнее печатать деньги, то рост мировых цен замедлится, а стало быть, в России замедлится и импортированная инфляция».

Что касается борьбы с неравенством, то, как пояснил Ермолаев, с одной стороны, данные показывают, что при разгоне инфляции она особенно сильно разгоняется для наиболее бедных.

«Но, с другой стороны, снижение инфляции требует удорожания кредитов. И оно в наибольшей степени бьет по малым предприятиям, у которых слабая кредитная история и где в основном работают более низкооплачиваемые работники», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в настоящее время политика Центрального банка РФ не может считаться ни жесткой, ни мягкой.