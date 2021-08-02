Киев, 2 августа, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Украина и другие постсоветские страны будут продолжать дальнейший разрыв связей с Москвой, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Флаги России и Украины

Своё мнение дипломат выразил в статье для издания Foreign Affairs, фрагменты из которой 2 августа приводит пресс-служба ведомства.

По словам Кулебы, дальнейший разрыв связей с Москвой будет продолжаться независимо от того, что думает об этом президент Владимир Путин или его окружение. Дипломат не уточнил, от имени каких постсоветских стран он выразил это мнение.

Глава дипломатического ведомства также пишет о том, что геополитическая конструкция «постсоветское пространство», которую сейчас используют западные страны для обозначения региона от Центральной Европы до Центральной Азии, устарела. По мнению главы МИД Украины, Западу пришло время заменить такое видение.

ИА REGNUM напоминает, что в этой же статье Кулеба заявил, что Украина является «неотъемлемой» частью западного мира, и НАТО и ЕС должны воспринимать ее именно так. В частности, отметил глава МИД, Вашингтон и Ррюссель должны определить чёткую дорожную карту вступления страны в НАТО и ЕС.

В конце июля на Украине провели соцопрос, в ходе которого выяснилось, что41% граждан согласны с тезисом Владимира Путина про «один народ».