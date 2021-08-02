Рига, 2 августа, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Министерство юстиции Латвии подготовит подсчет бюджетных расходов Латвийской ССР с 1961 по 1990 год. Об этом сообщил rus.lsm.lv, отметив, что соответствующее соглашение заключено между министерством юстиции и Видземской высшей школой.

Латвийский Лат

Отмечается, что такого рода информация необходима для работы комиссии, которая рассчитывает ущерб, якобы нанесенный Латвии бывшим Советским Союзом.

Уже заявлено, что «ущерб», который «советская оккупация» нанесла Латвии, составляет 300 млрд евро. Новые цифры позволят скорректировать заявленные цифры в сторону увеличения, убеждены в минюсте Латвии.

Подчеркивается, что советский период изменил Латвию — на ее территорию пришли индустриализация и «милитаризация». Другими стали образ жизни, города, дома, школы. Нынешние критики советского периода уверяют, что все изменения носили исключительно негативный характер.

На подготовку информативной сводки по позициям бюджетных расходов Латвийской ССР с 1961 по 1990 год выделено 9900 евро.