Обнинск, Калужская область, 2 августа, 2021, 17:22 — ИА Регнум. В Калужской области перед судом предстанет житель Обнинска, обвиняемый в причинении смерти своей сожительнице, сообщили 2 августа корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Pixabay.com Алкоголь и смерть

По версии следствия, 1 марта обвиняемый находился у себя дома в квартире на улице Красных Зорь Обнинска в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина поссорился с сожительницей. В результате обвиняемый избил потерпевшую, нанес ей не менее 68 ударов, причинив множественные телесные повреждения. Спустя три дня потерпевшая скончалась в больнице, не приходя в сознание.

В случае, если суд признает мужчину виновным в совершении данного преступления, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас обвиняемый содержится под стражей.