Кострома, 2 августа, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Общество с ограниченной ответственностью «Торгсервис37» из Иваново попыталось оспорить постановление главного санитарного врача Костромской области Александра Кокоулина об обязательной вакцинации сотрудников от COVID-19 через суд. Об этом сообщает пресс-служба Костромского областного суда. Предприниматель попросил суд признать документ незаконным, а требования, прописанные в нём — невыполнимыми.

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В Костромской области работают 7 гипермаркетов «Светофор», принадлежащих обществу. В них работают 78 человек. Согласно постановлению Кокоулина, подписанному 13 июля 2021 года, руководители организаций торговли должны обеспечить вакцинацию не мене 60% сотрудников в срок до 15 сентября 2021 года.

По мнению «Торгсервис37» постановление противоречит приказу Минздрава о национальном календаре профилактических прививок. Кроме этого, обязанность работодателя осуществлять вакцинацию сотрудников прививками против COVID-19 действующим законодательством не предусмотрена.

Сотрудники организации начали отказываться от прививок. Предприниматель переживает, что в случае увольнения работников никто не продаст скоропортящиеся товары. Обществу придётся приостановить торговлю в регионе и понести «неизгладимый финансовый урон».

Костромской областной суд не принял административный иск к производству из-за некорректного оформления претензий. В случае, если общество исправит недостатки документа, иск будет рассмотрен.