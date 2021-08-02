Москва, 2 августа, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Для того, чтобы российские предприниматели стремились к легализации, условия ведения бизнеса в РФ должны быть стабильными и понятными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 августа заявила вице-президент Ассоциации малоформатной торговли, член «Партии роста» Наталия Кошелева. Так она прокомментировала высказывание министра экономического развития РФ Максима Решетникова о том, что российские предприниматели должны легализовать свой бизнес и инвестировать в развитие.

Prokuror-kaluga.ru Контроль за уплатой налогов

«Государство должно услышать малый бизнес, — сказала Кошелева. — Представители малого бизнеса должны быть представлены в законодательных органах власти, в Госдуме. Пока наших представителей там нет, будут приниматься губительные для субъектов МСП законы».

По ее словам, в настоящее время нужно снизить эквайринг для малых предприятий.

«Для торговых сетей он не превышает 1%, для маленького магазинчика в селе — доходит до 3%. Нужно снизить ставки УСН в тех регионах, где они до сих пор максимальные. Нужно дать возможность брать деньги в фонде микрофинансирования не на 2−3 года, а на 5−10 лет. Нужно возмещать предпринимателям все затраты на внедрение и обслуживание систем маркировки, онлайн-касс и прочего. Сейчас все придумки оплачиваются из кармана предпринимателя. Бизнес становится вести просто невыгодно, — сказала Кошелева. — Для регистрации в качестве самозанятых или ИП из сферы креативных индустрий нужно дать предпринимателям возможность продвижения и реализации их товаров и услуг. Условия ведения бизнеса должны быть стабильными и понятными».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кошелева объяснила, как власти РФ увеличили налоговый прессинг на предпринимателей.