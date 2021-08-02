Киев, 2 августа, 2021, 17:08 — ИА Регнум. За первый месяц работы рынка земли на Украине заключили 3.277 официальных соглашений, а общая площадь участков, задействованных в них, составляет порядка 6 тыс. гектаров.

Andr Datskiy Украинская земля. Село Подольское. Украина

Об этом 2 августа сообщило украинское министерство аграрной политики.

Ведомство отмечает, что больше всего земельных сделок заключили в Киевской (475), Полтавской (368) и Сумской (249) областях; меньше всего — в Николаевской (40 сделок), Одесской (26) и Луганской областях (20).

Ранее в министерстве сообщили, что стоимость одного гектара земли на Украине в среднем составляет порядка 40 тыс. грн (около $1,5 тыс.), и в целом ажиотажа по покупке земли после запуска официального рынка нет и не ожидается.

ИА REGNUM напоминает, что согласно действующему законодательству, до 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Власти страны обещают вынести на референдум вопрос о возможности продажи земли иностранцам.