Брянск, 2 августа, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Обращение к властям записали родители учащихся детской школы искусств №2 им. П.И. Чайковского в Брянске. Они считают, что из одного аварийного здания их переводят в другое ветхое, сообщает 2 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

Bga32.ru Старая школа искусств

Музыкальная школа в Советском районе Брянска располагается в трёх зданиях. Одно из них, по улице Калинина, признали ветхим. В горадминистрации уточнили, что в июне экспертиза выявила, что стены пока ещё находятся в «ограничено-работоспособном состоянии», а крыша уже исчерпала свои несущие способности и является аварийной. Школу искусств решено перевести на эту же улицу, но в памятник архитектуры начала ХХ века, в котором ранее размещался один из коммерческих вузов.

«Красивое историческое здание готово к встрече детей — чистые светлые кабинеты с высокими потолками, ухоженные коридоры и лестницы, есть собственный тихий зелёный двор. Осталось выполнить косметический ремонт бывшего спортивного зала, который переоборудуют в актовый, в отдельных местах заменить замки, детали интерьера — в общем, сделать последние штрихи пред встречей новосёлов. Все эти работы будут выполнены до 1 сентября», — говорится на сайте мэрии.

Однако родители учеников считают, что из одного ветхого здания детей переводят в другое, не менее аварийное. Активисты обнаружили плесень и трещины на стенах, у них есть вопросы к подъездным путям и освещению территории.

«Инициативная группа обращалась в департамент культуры по Брянской области и по РФ (в Москву), к губернатору Брянской области, уполномоченному по правам человека с просьбой предоставить нам более пригодное для обучения детей помещение», — разместили они обращение в социальной сети.

На ситуацию обратила внимание прокуратура региона. В ведомстве 2 августа заявили, что начали проверку информации о нарушении прав обучающихся.