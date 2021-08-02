Салехард, 2 августа, 2021, 17:07 — ИА Регнум. На Ямале с 1 августа 2021 года жители смогут получить в безвозмездное пользование земельные участки площадью до одного гектара. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Цитата из х∕ф «Территория». Реж. Александр Мельник. 2015. Россия Арктические просторы

Программа «арктического гектара» рассчитана на тех, кто готов брать землю, возделывать ее, строить на ней жилье, заниматься развитием бизнеса. Гражданам России для выбора участков в режиме онлайн через портал «Надальнийвосток.рф» доступны 1,1 млн гектаров.

До февраля 2022 года гектары будут в приоритетном порядке выдаваться местным жителям, от есть на Ямале — ямальцам. А с февраля 2022 года — всем гражданам, а также участникам госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Арктический гектар предоставляется сроком на пять лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении пяти лет, если отсутствуют основания отказа, земельный участок предоставляется гражданину либо в аренду, либо в собственность бесплатно, либо в собственность за плату в случаях, предусмотренных федеральным законом.

«Убеждён, что новая программа по предоставлению земельных участков привлечет самых активных людей со всей страны, которые хотят жить в Арктике и делать всё для её процветания», — прокомментировал старт программы губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.