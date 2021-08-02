Москва, 2 августа, 2021, 17:02 — ИА Регнум. В среднем в России за последний год налоговая нагрузка на общепит выросла в четыре-пять раз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 августа заявила вице-президент Ассоциации малоформатной торговли, член «Партии роста» Наталия Кошелева. Так она прокомментировала высказывание министра экономического развития РФ Максима Решетникова о том, что «налоги точно не являются критически важным для малого бизнеса фактором».

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес

«Что касается торговли и общепита, то за последний год налоговая нагрузка на них выросла в разы, — сказала Кошелева. — Это связано с отменой ЕНВД и вынужденным переходом на упрощенную систему налогообложения (УСН). Так вот в среднем на общепит нагрузка увеличилась в 4−5 раз, на торговлю — в 5−10 раз. Недавно для общепита убрали НДС. Видимо, в Москве кто-то этому и рад, но в регионах для предприятий общепита НДС не применяют, там таких оборотов нет, для регионов эта мера поддержки не актуальна».

Напомним, что ранее Решетников заявил о том, что государство изучает разные варианты для стимулирования бизнеса.