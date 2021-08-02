Лукка, Италия, 2 августа, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Создание музея генералиссимуса Александра Суворова станет первым проектом Ассоциации «Suvorov Foundation», которая была открыта в Тоскане в рамках бизнес-эвента «Российско-Европейский диалог».

Клуб Лидеров Артем Аветисян

В торжественном открытии культурологической ассоциации «Suvorov Foundation» приняла участие делегация «Клуба Лидеров» в составе 170 предпринимателей. Мероприятие направлено на укрепление деловых и социо-культурных связей между Россией и Италией.

Член Клуба Лидеров в Италии Мария Солнцева стала президентом Ассоциации.

«Suvorov Foundation» создана для решения следующих задач: восстановление и сохранение культурно-исторического наследия России в Европе, помощь ведению международного диалога и развитию межстранового взаимодействия в вопросах социально-культурного значения, популяризация русской культуры, организация выставок, экспозиций, обучающих программ, создание площадки для обсуждения и развития всесторонних отношений России и Италии.

«Suvorov Foundation», по словам Марии Солнцевой, ставит своей целью построить идеальный диалог между историей и искусством, с одной стороны, и осуществление эффективной деятельности, направленной на решение социально-культурных проблем и создание предпосылок для международного сотрудничества, независимого от политики, с другой стороны.

Мероприятие состоялось на исторической вилле Арнольфини, которую основатель Клуба лидеров Артем Аветисян передал в управление Ассоциации «Suvorov Foundation». Но при передаче виллы Артём Аветисян поставил несколько условий: вернуть Вилле историческое название — «Арнольфини», провести реставрацию виллы, открыть двери виллы для посещения всех желающих — туристов и местных жителей, создать на вилле музей знаменитого генерала Александра Суворова.

Идея мероприятия имеет исторические корни. Весной 2021 года исполнилось 222 года с начала итальянского похода Александра Суворова — так называемый «некруглый юбилей». Известно обращение императора Павла I к Суворову: «Тебе спасать царей».

Павел направил великого полководца на спасение итальянских тронов — Сардинского, Неаполитанского, и — Ватиканского — от французских республиканских войск (Наполеона). Полководец с честью справился с этой задачей, принеся славу России. В городе Нови 15 августа 1799 года состоялось решающее сражение итальянского похода. Фигура Суворова одинаково важна для России и Италии.

«Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса» объединяет широкий круг владельцев собственного бизнеса из более чем 40 регионов Российской Федерации. «Клуб Лидеров» организовывает на регулярной основе встречи с государственными органами и владельцами бизнеса в регионах России и за рубежом.