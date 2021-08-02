Липецк, 2 августа, 2021, 16:55 — ИА Регнум. В Липецкой области региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил местных жителей о резком ухудшении погоды. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

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С 18:00 2 августа до 18:00 3 августа в регионе ожидаются кратковременные дожди с грозами, днём — местами сильные дожди. Скорость ветра может достигнуть 6−11 м/с, при грозе — порывы 15−20 м/с. Температура ночью составит 17−22 градуса, днём — 23−28 градусов тепла.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 30 июля на Липецкую область обрушился ураган, ставший причиной множества аварий. В частности, в областном центре были повалены деревья, несколько улиц было затоплено и обесточено.