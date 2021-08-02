Москва, 2 августа, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Единовременная выплата в размере десять тысяч рублей родителям российских школьников началась сегодня, 2 августа.

Пресс-служба Минпросвещения России У школьной доски

Деньги гражданам перечисляются из ПФР. Планируется 2 августа перечислить выплаты на 17 миллионов детей.

В ПФР уже поступило свыше 12,7 млн заявлений от родителей. Пока заявления поступили на выплаты, касающиеся 17,5 млн детей. В общей сложности деньги получат родители свыше20 млн детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Заявки родители могут подать до 1 ноября 2021 года — через ПФР или портал Госуслуги. Выплаты полагаются на детей, которым исполнится шесть лет не позднее 1 сентября 2021 года, и на остальных школьников — до 18 лет.