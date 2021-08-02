Калуга, 2 августа, 2021, 16:56 — ИА Регнум. В посёлке Товарково 2 августа в 14:30 на улице Южной в районе дома 8 произошло дорожно-транспортное происшествие пассажирского автобуса с пострадавшими, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

Фото пресс-службы УМВД России по Калужской области Место дорожного происшествия

По предварительной информации, водитель автобуса ПАЗ, перевозивший пассажиров по маршруту Калуга — Товарково, выехал на правую обочину по ходу движения транспортного средства, в результате чего наехал на опору линии электропередач. В момент ДТП в автобусе находились семь человек. В результате аварии пострадали водитель и два пассажира, которые были доставлены в медицинское учреждение.

Как стало дополнительно известно корреспонденту ИА REGNUM от очевидцев, в аварии с автобусом пострадали дети. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Ведется административное расследование.