Киев, , 16:56 — REGNUM Украина является «неотъемлемой» частью западного мира, и НАТО и ЕС должны воспринимать ее именно так, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба

Своё мнение дипломат выразил в статье для издания Foreign Affairs, перевод которой опубликован пресс-службой МИД Украины 2 августа.

Кулеба считает, что в настоящий момент речь идет прежде всего об институциализации места Украины в западном мире — то есть США и европейским союзникам должны определить чёткую дорожную карту вступления страны в НАТО и ЕС.

Кроме того, отметил украинский дипломат, США и их западные партнеры должны разработать амбициозную стратегию региона, предусматривающую особую политику с учетом обстоятельств отдельных стран и блоков. В частности, в случае Украины и Грузии, главным приоритетом должно быть продвижение на пути вступления в НАТО.

Кулеба отмечает, что только усилий Украины будет недостаточно для успеха без сильной поддержки со стороны ЕС и НАТО, шаги навстречу должны быть взаимными, а работа на достижение цели — общей. Резюмируя, министр еще раз заявил, что США и Европа должны признать, что Украина является «неотъемлемой частью Запада».

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что обретение Украиной полноправного членства в ЕС Союзе и НАТО — это в первую очередь геополитическое решение, и только потом вопрос реформ. По его словам, самое главное в нынешней ситуации — чтобы украинский народ не потерял веру в то, что ЕС действительно видит Украину равноправным членом.