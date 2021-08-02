Токио, 2 августа, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард стала первой женщиной-трансгендером, принявшей участие в Олимпийских играх, сообщает 2 августа CNN.

Тяжёлая атлетика

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Она выступила сегодня, 2 августа, в категории супертяжелого веса +87 кг. Хаббард не смогла успешно реализовать все три попытки в рывке, что лишило ее шансов на медаль. Ей противостояли девять других спортсменов, а фаворитом на золотую медаль стала рекордсменка мира из Китая Ли Вэньвэнь.

Напомним, что до 2013 года Хаббард выступала в соревнованиях по тяжелой атлетике среди мужчин. Спортсменка получила право участвовать в Олимпийских играх в 2015 году, когда Международный олимпийский комитет (МОК) издал новые правила, позволяющие любому спортсмену-трансгендеру выступать в женской категории при определенном уровне тестостерона.