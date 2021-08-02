Москва, 2 августа, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Поп-исполнительница Таня Терёшина заявила о своём расставании с мужем, бизнесменом Олегом Курбатовым. Она написала пост по этому поводу в своём Instagram-аккаунте 2 августа.

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https://www.instagram.com/p/CSDksA2Cuzw/

«Я больше не хочу жить с мужем… я тупо разлюбила человека», — объясняет певица. «Я ухожу из этих отношений. Хочется без публичных скандалов, унижений и обид… И, Олег, не надо меня шантажировать, пугать, давить и мстить», — обратилась к супругу Терёшина.

ИА REGNUM напоминает, что Таня Терёшина является бывшей солисткой группы Hi-Fi. В 2015 году она вышла замуж за Олега Курбатова, они воспитывают общего сына Арсения.