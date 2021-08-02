Салехард, 2 августа, 2021, 16:43 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлен 131 новый случай заражения коронавирусом. При этом 17 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 2 августа региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 132 новых случая.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 2 августа 43 888 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 41 692 человека, 483 пациента с COVID-19 скончались (на три человека более, чем днём ранее).