Красногорск, 2 августа, 2021, 16:43 — ИА Регнум. По состоянию на 2 августа в Мособлдуме привито 80% сотрудников и депутатского корпуса. Об этом сообщается на сайте законодательного собрания Подмосковья.

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«Многие сделали прививки ещё в начале года, поэтому сейчас пошли уже на «второй круг» — на ревакцинацию», — сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Также спикер подмосковной думы отметил, что в регионе созданы все условия для вакцинации населения.