Оренбург, , 16:44 — REGNUM В Оренбуржье областной суд признал незаконными постановления регионального избиркома в отношении отделения партии «Российский общенародный союз» и принял решение об их отмене. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выборы

Алексей Колчин © ИА REGNUM

Речь идёт о двух решениях избиркома от 13 июля об отказе заверить списки кандидатов по одномандатным округам для участия в выборах депутатов регионального Заксобрания седьмого созыва. Партийцы подали два заявления в суд. И тот частично их удовлетворил.

Также суд обязал избирательную комиссию заверить областной список кандидатов. Сделать это нужно в течение трёх дней после вступления решения в силу.

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