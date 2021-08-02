Оренбург, 2 августа 2021, 16:44 — REGNUM В Оренбуржье областной суд признал незаконными постановления регионального избиркома в отношении отделения партии «Российский общенародный союз» и принял решение об их отмене. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Речь идёт о двух решениях избиркома от 13 июля об отказе заверить списки кандидатов по одномандатным округам для участия в выборах депутатов регионального Заксобрания седьмого созыва. Партийцы подали два заявления в суд. И тот частично их удовлетворил.
Также суд обязал избирательную комиссию заверить областной список кандидатов. Сделать это нужно в течение трёх дней после вступления решения в силу.
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