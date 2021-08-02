Липецк, , 16:38 — REGNUM На бывшего губернатора и сенатора от Липецкой области Олега Королёва суд наложил три штрафа за нарушение ДТП, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ленинского областного суда.

Лексус

Королёва привлекли к административной ответственности за два факта повреждения дорог и дорожных сооружений, а также за выезд на встречную полосу движения. За каждое из этих нарушений он должен заплатить по пять тысяч рублей.

Защита Королёва обжаловала все три решения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее суд на год лишил Королёва права на управление транспортным средством за оставление места ДТП. Также суд рассматривает дело об отказе бывшего сенатора от прохождение медицинского освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Все нарушения были допущены Королёвым во время скандальной поездки по Липецку 13 мая, о которой появились многочисленные видеосвидетельства очевидцев. После скандала было приостановлено членство Королёва в «Единой России», а 23 июня он по собственному желанию был лишён полномочий члена Совета Федерации.

Читайте ранее в этом сюжете: «Цирк с конями» — Липецк обсуждает приговор бывшему губернатору и сенатору