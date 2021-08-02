Москва, 2 августа, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов провёл заседание Совета директоров Корпорации МСП в новом формате. Теперь помимо постоянных участников к обсуждению привлечены представители и главы регионов РФ. На заседании были выработаны новые подходы по поддержке МСП в регионах через эффективный диалог между бизнесом и властью.

Kremlin.ru Андрей Белоусов

Корпорацией МСП (группа ВЭБ. РФ) была представлена «тепловая» карта влияния ограничительных мер на бизнес, которая основана на обороте и общем количестве операций у МСП. Она показывает, что те регионы, где принимались резкие ограничения без соответствующей коммуникации с бизнесом, оборот компаний МСП существенно снижался и на его восстановление требовалось больше времени. А в тех регионах, где ограничения вводились постепенно и в постоянном контакте с бизнесом, экономическая активность восстановилась намного быстрее.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, в тех регионах, где бизнес и власти, при поддержке Минэкономразвития и Корпорации МСП действовали сообща, негативных последствий от введенных ограничений удалось избежать. Глава Корпорации также призвал ТПП, Опору России и Деловую Россию подключиться к доработке «тепловой» карты. Все общественные объединения выразили готовность.

Первый заместитель председателя Правительства Андрей Белоусов поддержал идею создания карты.

Участники заседания также обсудили вопрос расширения доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков. Было отмечено, что за первый квартал 2021 года объем закупок крупнейших госкомпаний у малого бизнеса вырос на 22,2% — до 1,9 трлн руб. Лидерами по закупкам у МСП стали Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области и Татария.

Для увеличения доли закупок у субъектов МСП Минэкономразвития, Минфином, Федеральным Казначейством и Корпорацией МСП реализован ряд законодательных инициатив. С 1 января 2022 года вступает в силу норма об увеличении с 15 до 25% годового объема закупок у малых компаний и СОНКО (по 44-ФЗ). В рамках 223-ФЗ все заказчики будут обязаны увеличить долю закупки у МСП с 20 до 25%, а по «спецторгам», участниками которых являются только субъекты МСП, — с 18 до 20%.

Кроме того, планируется существенно расширить список региональных заказчиков, которые будут включены в мониторинг соблюдения квоты, и реализовать ряд цифровых сервисов.

«Необходимо подключить к работе регионы, чтобы расширить границы мониторинга соблюдения квот. Важно, чтобы они не только подключились, но и несли ответственность», — отметил в своем выступлении Андрей Белоусов и поручил провести работу с банками по вопросу кредитования МСП под закупки.