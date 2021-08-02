Москва, 2 августа, 2021, 16:34 — ИА Регнум. В настоящее время политику Центрального банка РФ нельзя назвать ни жесткой, ни мягкой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 августа заявил профессор кафедры математических методов в экономике РЭУ им. Г.В. Плеханова Никита Моисеев. Так он прокомментировал реплику главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что она не считает жесткой денежно-кредитную политику ЦБ РФ.

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«Денежно-кредитная политика на данный момент является умеренной. Назвать ее жесткой нельзя, но и мягкой она тоже не является, поскольку ключевая ставка ЦБ сейчас находится на уровне инфляции по состоянию на июнь, — сказал Моисеев. — В данном случае ЦБ может сдерживать инфляцию путем повышения ключевой ставки и повышения нормы обязательных резервов. Обе этим меры способствуют росту депозитных и кредитных ставок, что как раз является благоприятным фактором увеличения благосостояния владельцев капитала и снижением благосостояния граждан-заемщиков».

Таким образом, как пояснил Моисеев, можно ожидать, что в результате действий ЦБ инфляция действительно снизится, но на неравенстве доходов положительно эта ситуация точно не скажется.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политику Банка России жестко раскритиковал экономист Константин Ордов.