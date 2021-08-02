Москва, 2 августа, 2021, 16:33 — ИА Регнум. В борьбе с инфляцией Центральный банк РФ видит таргеты, но не видит смыслов и просто идет по дороге без начала и конца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 августа заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что она не считает политику ее института жесткой.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Инфляция

«Банк России решил все-таки «раздавить» инфляционную угрозу мерами ужесточения монетарной политики, нацеленной на снижение объемов кредитования и доступности кредитов. Раз глава ЦБ считает свою политику всё еще мягкой, то можно поверить прогнозам Сбербанка о росте ключевой ставки до 7% к концу этого года. В этом случае к началу 2022 года процентные ставки вернутся и, скорее всего, даже превысят уровень 2019 года. Возможно, это даже позволит добиться желанного инфляционного таргета в 4% при росте экономики на 2% в год, — сказал Ордов. — Остается только один вопрос: а кому от этого будет хорошо? ЦБ видит таргеты, но не смыслы, поэтому он лишь рефлексирует на происходящее, идя по дороге без начала и конца».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, как РФ могла бы достичь высоких темпов экономического роста.