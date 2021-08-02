Москва, 2 августа, 2021, 16:32 — ИА Регнум. Рост экономики РФ мог бы составить заметно выше 5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 августа заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которая сказала, что для инвестиций в производство нужны предсказуемые таможенные пошлины и налоги.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

«Драйвером восстановления российской экономики в 2021 году стало кредитование, так как жить хочется здесь и сейчас, а ставки вполне этому способствуют. Неужели нет способа трансформировать этот пусть и кредитный, но платежеспособный спрос в стимул развития промышленности и услуг в российской экономике? — поинтересовался Ордов. — Ведь если решить эту проблему, то рост нашей экономики может быть заметно выше 5%, причем не только в 2021 году, но и в ближайшие годы, так как кредитный потенциал высок, а финансовой устойчивости ничего не угрожает».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральному банку РФ объяснили, почему в РФ растет инфляция и как это связано с «перегревом» экономики.