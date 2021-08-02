Красногорск, 2 августа, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Каждый год в Подмосковье планируется обновлять по 100 автомобилей скорой медицинской помощи. Об этом 2 августа заявила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства.

Dz.admtyumen.ru Скорая помощь

«Чтобы у нас весь парк автомобилей в среднем был не старше 3,5 лет, нам ежегодно нужно обновлять 100 автомобилей», — сказала Стригункова.

Также она отметила, что до конца 2021 года в регионе планируется закупить еще 150 карет скорой помощи.