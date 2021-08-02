Москва, 2 августа, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Так называемый «перегрев» российской экономики вызван отнюдь не отсутствием производственного потенциала. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 августа заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о долгосрочной инфляции в РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«В России инфляция имеет заморский привкус, который появляется в российской экономике либо через паритет внешних и внутренних цен, либо через девальвацию рубля. Но ползучий характер инфляции вызван монополизацией ряда отраслей либо их олигополизацией. В этих условиях денежно-кредитная политика имеет весьма ограниченный и специфический эффект, — сказал Ордов. — Мегарегулятор связывает текущий скачок инфляции с «перегревом» экономики, вызванным повышенным спросом со стороны населения, у которого после кризиса появилось слишком много денег в карманах. Реальные располагаемые доходы граждан действительно восстанавливаются в 2021 году, но явно еще не восстановились до уровня 2019 года, а до уровня 2013 года им еще восстанавливаться долго. Средний уровень загрузки основных фондов в России по данным Росстата находится на уровне близком к 60%».

В связи с этим, как пояснил Ордов, «перегрев» экономики вызван не отсутствием производственного потенциала.

«[Он вызван] трением избыточных надзорных и плохо смазанных экономических шестеренок, где смазка — это финансовые ресурсы долгосрочные, дешевые, доступные», — подчеркнул экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, долгосрочным явлением в Российской Федерации будет инфляция.