Москва, 2 августа, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Модель Анастасия Решетова подарила коллекционную доску для сёрфинга бывшему возлюбленному, рэперу Тимуру Юнусову (известен как Тимати). Об этом музыкант сообщил в историях личного Instagram-аккаунта.

Gil Zetbase Тимати

«Знаменательный день в жизни коллекционера… Карбоновая доска Chanel — подарок Настюши на мой день рождения», — рассказал Тимати. Минимальная стоимость такой доски составляет 500 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, что Тимати празднует свой день рождения 15 августа. В 2021 году рэперу исполнится 38 лет.