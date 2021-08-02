Казань, 2 августа, 2021, 16:50 — ИА Регнум. В Татарии в отношении руководства общества с ограниченной ответственностью производственное объединение «АСЛ Холдинг» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»).

Иван Шилов ИА REGNUM Зарплата

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ, руководство предприятия в 2020 году и в 2021 году более двух месяцев не выплачивало шести сотрудникам заработную плату. Перед работниками образовалась задолженность в сумме более 1,5 млн рублей. При этом погасить задолженность руководство компании имело возможность, но деньги расходовались на другие цели.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, в 2020 году в Татарии работникам предприятия ООО «Домостроительный комбинат клееных модульных конструкций» руководство задолжало более 1,6 млн рублей заработной платы.

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