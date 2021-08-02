Москва, 2 августа, 2021, 16:27 — ИА Регнум. В московских аэропортах 2 августа задержали и отменили 43 авиарейса, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Sean MacEntee Авиаперевозки

По данным на 16:24, сбои в расписании есть у всех столичных аэропортов, кроме «Жуковского». Так, 15 рейсов отменено в «Шереметьево», ещё пять задержано. В «Домодедово» 15 рейсов задержано, три отменено. Во «Внуково» один рейс задержан, четыре — отменено.

Информацию для онлайн-табло сервиса предоставили аэропорты.