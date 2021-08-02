Москва, 2 августа, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Заслуженный артист России Анатолий Рудаков скончался на 72-м году жизни, написала 2 августа экс-сотрудница кинокомпании «Ленфильм» Ирина Тарасова в Instagram.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

По словам Тарасовой, Анатолий Рудаков, актёр, который 24 июля отметил 71-летие, был болен коронавирусом. Она с горечью отметила, что он не смог справиться с болезнью.

https://www.instagram.com/p/CSCbomIoIuJ/

Напомним, советский и российской актёр Анатолий Рудаков играл в таких фильмах как «Труффальдино из Бергамо» (разбойник), «Молодая жена» (Миша, муж Вали), «Макар-следопыт» (белогвардейский солдат), «В поисках капитана Гранта» (два персонажа — Олбинет и Анри), «Шерлок Холмс» (инспектор Трейси).